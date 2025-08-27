Россия
19:17, 27 августа 2025Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при происшествии с батутом во время урагана

Пострадавшую при происшествии с батутом в Уфе девочку доставили в реанимацию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: bashkiriya-news.ru

В Уфе батут с детьми перевернулся из-за урагана. Одну из пострадавших девочек доставили в реанимацию, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram.

Как стало известно со слов чиновника, пятилетняя девочка находится в реанимации городской больницы № 17 в тяжелом состоянии.

По данным Рахматуллина, у другой девочки выявили несколько царапин. Серьезно трехлетний ребенок не пострадал.

О происшествии в уфимском Затоне стало известно 27 августа. Очевидцы рассказали, что поднялся мощный ветер и начал сносить все на своем пути. Этот момент сняли на видео.

