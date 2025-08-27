Из жизни
03:00, 27 августа 2025

Стало известно о возможном свидании Джеффри Эпштейна и принцессы Дианы

Сообщница Эпштейна Максвелл упомянула о его свидании с принцессой Дианой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Осужденная сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл заявила, что его могли свести с принцессой Дианой. Об этом сообщает Firstpost.

В рассекреченной транскрипции допроса Максвелл упомянула, что Эпштейн пересекался с Дианой на светском мероприятии в Лондоне, организованном подругой принцессы Розой Монктон. На вопрос следователей о возможной организации свидания Максвелл ответила уклончиво: «Не знаю, сидел ли он там с Дианой или встречался с ней... Но возможно, ее готовили как спутницу для него». При этом она подчеркнула, что лично не знакомила Эпштейна с членами королевской семьи, назвав обратные утверждения «полной ложью».

Максвелл отметила, что это лишь возможный сценарий, и она не уверена в реальности встречи. Критически важным противоречием остается и хронология: Максвелл ссылается на период «после того, как мы познакомились» (она встретила Эпштейна в 1994 году), но при этом указывает дату после 1997 года, когда жизнь Дианы уже унесла автокатастрофа. Эксперты предполагают, что она либо запуталась в датах, либо намеренно дезинформировала следствие.

Бывшая подруга Эпштейна отбывает 20-летний срок за торговлю людьми — она искала несовершеннолетних девушек для вечеринок Эпштейна. Транскрипты допросов Максвелл опубликованы на фоне растущего давления на Министерство юстиции США с требованием рассекретить все материалы по делу Эпштейна. Принцессы Дианы не стало в Париже за четыре года до первого ареста Эпштейна в 2005 году.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн соревновались за право первыми переспать с принцессой Дианой. По словам давнего биографа Трампа Майкла Вулффа, в 1996 году будущий президент США пытался произвести впечатление на принцессу Диану. Он видел в ней «трофейную жену высшего класса» и присылал огромные букеты цветов в Кенсингтонский дворец — официальную резиденцию принцессы в Лондоне.

    Все новости