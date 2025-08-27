Стало известно об участии французского полковника в операциях против России

RMG: Полковник Гонен летом 2024 года планировал в Киеве операции против ВС РФ

Действующий полковник французских Сухопутных войск (СВ) Франсуа Гонен участвовал в планировании военных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск. Это сообщает ТАСС со ссылкой на статью офицера в последнем выпуске журнала Revue militaire g n rale (RMG).

В статье «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности» Гонен рассказал, что в течение четырех месяцев прошлого года «выполнял задачи» в составе французского военного атташата в Киеве. В его биографии указано, что тот находился в командировке на Украине.

Сейчас Гонен служит начальником отдела анализа и планирования в управлении оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа» СВ Франции. В статье он подробно описал тактические аспекты вторжения ВСУ в Курскую область, а также операций ВС РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР) летом 2024 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска на Украину. Однако он отметил интерес Франции и Германии к возможному размещению там собственных воинских контингентов.

