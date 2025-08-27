Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:21, 27 августа 2025Силовые структуры

У обвиняемых в покушении на митрополита Тихона обнаружили криминальные связи за рубежом

РИАН: Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона имеют криминальные связи

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Следователи обнаружили криминальные связи за рубежом у обвиняемых в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает РИА Новости.

Расправу над священнослужителем, по версии следствия, готовили его помощник, уроженец Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович.

«Попович Д.Е. ... обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе осуществления противоправной деятельности», — говорится в материалах дела. Аналогичная информация есть и о втором фигуранте.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось 28 февраля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Мошенники начали оживлять фотографии ради денег

    Россиянам напомнили о повышении ряда пенсий в 2026 году

    У обвиняемых в покушении на митрополита Тихона обнаружили криминальные связи за рубежом

    Будущих учителей истории призвали сдавать профильный экзамен

    Зеленского уличили в попытке отомстить Трампу за провал в Овальном кабинете

    Опубликовано снятое дроном видео с Наговициной у пика Победы

    Стало известно о возможном свидании Джеффри Эпштейна и принцессы Дианы

    Россиян предупредили о мошенничестве на фоне новой схемы оплаты через iPhone

    Семья покончившего с собой подростка обвинила в его смерти ChatGPT

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости