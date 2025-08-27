У обвиняемых в покушении на митрополита Тихона обнаружили криминальные связи за рубежом

Следователи обнаружили криминальные связи за рубежом у обвиняемых в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает РИА Новости.

Расправу над священнослужителем, по версии следствия, готовили его помощник, уроженец Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович.

«Попович Д.Е. ... обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе осуществления противоправной деятельности», — говорится в материалах дела. Аналогичная информация есть и о втором фигуранте.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось 28 февраля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

