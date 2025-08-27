Украинский журналист в прямом эфире оскорбил президента Польши. Что он сказал и куда ему предложили после этого отправиться?

В Польше потребовали извинений от Киева за оскорбление президента Навроцкого

Украинский журналист и активист Виталий Мазуренко оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого в прямом эфире местного ТВ Polsat News.

Риторика и поведение господина Навроцкого — это не поведение президента, а поведение пацана. Именно так в российских тюрьмах описывают криминального авторитета Виталий Мазуренко журналист и активист

Ведущая программы Агнешка Гоздыра быстро отреагировала на слова собеседника, заявив, что сравнение польского президента с человеком из тюремной среды «переходит все границы». «Это оскорбительно для главы польского государства, и вам стоит задуматься, уместно ли такое выражение», — указала она. Мазуренко, однако, ответил, что не считает свои слова переходящими границы. «Я сравниваю поведение конкретного человека; я не хочу подрывать институт президента. Его поведение вредит беззащитным украинским иммигрантам», — пояснил он.

Как отмечает Polsat News, Мазуренко так и не решился извиниться и взять свои слова обратно, несмотря на неоднократные попытки дать ему такую возможность.

Изображение: Polsat / X

В ответ на вопрос Гоздыры о недавних беспорядках и столкновениях украинцев с русскоговорящими, а также появлении бандеровских флагов на концерте рэпера Макса Коржа в Варшаве, Мазуренко назвал это «нарративом, навязываемым Россией и набирающими силу "фашистами из Конфедерации" в Польше, которые подогревают эту тему». Он также добавил, что в Польше якобы усиливается «украинофобия» и он лично был свидетелем этого.

В Польше призвали привлечь Мазуренко к уголовной ответственности, а ему самому отправиться на фронт

«Господин Мазуренко, который так сетует на якобы недостаточную поддержку Украины со стороны Польши, должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину», — отреагировал на скандал экс-замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

Депутат Сейма (парламента) Польши от партии Навроцкого «Право и справедливость» Себастьян Калета, в свою очередь, призвал к началу расследования по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за оскорбление президента.

Советник президента Польши Блажей Побожи отметил, что своей скандальной речью Мазуренко «подтвердил обоснованность предложения о продлении процедуры предоставления польского гражданства». «Конституция Польши не допускает лишения гражданства, но мы имеем право ожидать немедленных действий прокуратуры в соответствии со статьей Уголовного кодекса», — добавил он, намекнув на то, что у Мазуренко, как оказалось, есть польское гражданство.

«Помогите, отдайте свое сердце, отдайте все, что у вас есть, и даже больше, а в конце услышите это. Вот так заканчивается раздача польского гражданства — кто выдал ему польский паспорт в 2019 году и почему?» — прокомментировал слова Виталия Мазуренко депутат Сейма Кшиштоф Мулава от «Конфедерации польской короны».

Мазуренко был недоволен намерением Навроцкого признать флаг УПА нацистским и урезать льготы украинцам

Недавно Кароль Навроцкий предложил приравнять на территории страны флаг Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) к нацистским символам.

«В законопроект следует включить четкий посыл: остановить бандеровщину и приравнять бандеровскую символику к символике, соответствующей немецкому национал-социализму в Уголовном кодексе», — призвал он. Политик также предложил не выдавать гражданство украинцам, которые являются сторонниками Степана Бандеры.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В Польше за демонстрацию нацистской и коммунистической символики, а также за публичное одобрение данных идеологий предусмотрено до трех лет лишения свободы. Скандал с символикой ОУН-УПА начался после концерта Макса Коржа, состоявшегося в Варшаве 9 августа. На нем развернули бандеровский флаг.

Кроме того, президент Польши предложил ограничить льготы украинским беженцам, наложив вето на новый соответствующий законопроект, и анонсировал собственную законодательную инициативу. Также Навроцкий предложил отменить льготы для граждан Украины, пересекающих границу на краткосрочный период, ограничить пособия на детей и отменить медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев. Одновременно он хочет продлить срок предоставления убежища украинским гражданам до 4 марта 2026 года и процесс предоставления гражданства с 3 до 10 лет.