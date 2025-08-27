Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 27 августа 2025Мир

Украину призвали извиниться после оскорблений президента Польши

В Польше призвали Киев извиниться после оскорбления президента Навроцкого на ТВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

В Польше потребовали извинений от Украины после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире оскорбил президента страны Кароля Навроцкого. Об этом написало издание Polsat News.

Мазуренко сравнил Навроцкого с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы призвала журналиста извиниться, отметив, что он пересек черту. Однако в ответ она получила отказ и новые оскорбления в адрес Навроцкого. Мазуренко обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», а затем его отключили от эфира.

Материалы по теме:
Польша стремится к лидерству в Восточной Европе. Чем это угрожает России и Евросоюзу?
Польша стремится к лидерству в Восточной Европе.Чем это угрожает России и Евросоюзу?
6 января 2025
«Поляки устали от украинского вопроса» На выборах президента Польши победил противник Украины. Что это значит для России?
«Поляки устали от украинского вопроса»На выборах президента Польши победил противник Украины. Что это значит для России?
3 июня 2025

После эфира ряд польских политиков осудили Мазуренко и потребовали официальных извинений от Киева.

«Каждый день приносит новые аргументы в пользу обоснованности инициативы президента Кароля Навроцкого. А господин Мазуренко (…) должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину», — написал в социальной сети X экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Ранее Польша обещала блокировать вступление Украины в Евросоюз до решения одного вопроса. Киев не станет членом ЕС до выяснения обстоятельств Волынской резни, уточнил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

    Стала известна одна из целей ВСУ в ДНР

    Последствия налета БПЛА на Белгород показали на видео

    Россиянам перечислили основные изменения в ЕГЭ в 2026 году

    Ракета Starship успешно вернулась на Землю после десятого испытательного полета

    О зачистке Часова Яра российскими войсками рассказали

    Россиянина в бочке из-под топлива унесло в море

    Украину призвали извиниться после оскорблений президента Польши

    В российском регионе из-за подтоплений опрокинулся автобус с пассажирами

    Американская теннисистка объяснила решение завести аккаунт на OnlyFans

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости