Украину призвали извиниться после оскорблений президента Польши

В Польше призвали Киев извиниться после оскорбления президента Навроцкого на ТВ

В Польше потребовали извинений от Украины после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире оскорбил президента страны Кароля Навроцкого. Об этом написало издание Polsat News.

Мазуренко сравнил Навроцкого с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы призвала журналиста извиниться, отметив, что он пересек черту. Однако в ответ она получила отказ и новые оскорбления в адрес Навроцкого. Мазуренко обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», а затем его отключили от эфира.

После эфира ряд польских политиков осудили Мазуренко и потребовали официальных извинений от Киева.

«Каждый день приносит новые аргументы в пользу обоснованности инициативы президента Кароля Навроцкого. А господин Мазуренко (…) должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину», — написал в социальной сети X экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Ранее Польша обещала блокировать вступление Украины в Евросоюз до решения одного вопроса. Киев не станет членом ЕС до выяснения обстоятельств Волынской резни, уточнил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.