21:13, 27 августа 2025

В Чехии сделали мрачное заявление о положении Украины

Lidovky: Европейские лидеры перестают воспринимать Украину как жертву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Европейские лидеры перестают воспринимать Украину как жертву, лишенную финансовых обязательств. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

В статье подчеркивается, что Киеву следует осознать, в каком он положении, и начать платить по счетам. «Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой западные государства поступают гуманно и передают ей дары вместо того, чтобы требовать оплаты», — отмечает автор.

По его словам, Польша уже встала на путь конфронтации с Украиной, о чем свидетельствует решение президента Кароля Навроцкого об ограничении финансирования Киева. Таким образом он «приставил украинцам нож к горлу», заключает издание.

Ранее польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Варшава не сможет платить за спутниковый интернет Starlink для Киева из-за вето Навроцкого на закон о продлении помощи гражданам Украины. Он также призвал президента прекратить «слепо нападать на правительство во имя политической борьбы».

