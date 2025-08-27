Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 27 августа 2025Мир

В Европе испугались одного действия США по Украине

The Guardian: Страны Европы опасаются отправлять войска на Украину из-за США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Reuters

Европейские страны опасаются отправлять свои военные контингенты на Украину, поскольку опасаются, что США могут в любой момент прекратить с ними обмен разведывательными данными. Такое мнение выразил эксперт брюссельского аналитического центра The European Policy Centre Пол Тейлор в своей статье для The Guardian.

«Правительства стран Европы, думающие над тем, стоит ли им направлять сухопутные войска, военно-воздушные, военно-морские силы, средства противоракетной обороны или инструкторов для поддержки Украины после завершения конфликта, не уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные», — указал эксперт.

Тейлор отметил, что некоторые европейские лидеры сталкиваются с политическими и экономическими трудностями внутри своих стран, так как пытаются увеличить военную и финансовую поддержку Украины, а также разработать надежные гарантии безопасности. Однако он выразил сомнение, что Европа сможет это сделать, поскольку она «не обладает достаточным для этого потенциалом без надежной поддержки Вашингтона».

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что в частных разговорах чиновники Европейского союза (ЕС) признают, что любое потенциальное размещение контингентов на Украине потребует поддержки Вашингтона, который будет «контролировать и защищать европейские войска».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    Российские актеры Колокольников и Кукушкин посетили премьеру фильма в Нью-Йорке

    Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист умер в возрасте 39 лет

    Врач назвала отличительные признаки сердечного приступа у женщин

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости