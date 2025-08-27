В Европе испугались одного действия США по Украине

The Guardian: Страны Европы опасаются отправлять войска на Украину из-за США

Европейские страны опасаются отправлять свои военные контингенты на Украину, поскольку опасаются, что США могут в любой момент прекратить с ними обмен разведывательными данными. Такое мнение выразил эксперт брюссельского аналитического центра The European Policy Centre Пол Тейлор в своей статье для The Guardian.

«Правительства стран Европы, думающие над тем, стоит ли им направлять сухопутные войска, военно-воздушные, военно-морские силы, средства противоракетной обороны или инструкторов для поддержки Украины после завершения конфликта, не уверены в том, что США не перестанут предоставлять им жизненно важные разведданные», — указал эксперт.

Тейлор отметил, что некоторые европейские лидеры сталкиваются с политическими и экономическими трудностями внутри своих стран, так как пытаются увеличить военную и финансовую поддержку Украины, а также разработать надежные гарантии безопасности. Однако он выразил сомнение, что Европа сможет это сделать, поскольку она «не обладает достаточным для этого потенциалом без надежной поддержки Вашингтона».

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что в частных разговорах чиновники Европейского союза (ЕС) признают, что любое потенциальное размещение контингентов на Украине потребует поддержки Вашингтона, который будет «контролировать и защищать европейские войска».