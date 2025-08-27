В Госдуме ответили на предложение об отмене системы пенсионных баллов

Депутат Бессараб: Размер пенсии должен зависеть от трудового стажа

Фактически то, что сегодня предлагает глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, так или иначе уже сформулировано в действующей пенсионной системе, которая позволяет сформировать страховые стажи за счет нестраховых периодов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии в РФ, отменив систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По словам политика, нынешняя балльная система «провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию».

«Служба в армии, нахождение на СВО, уход за ребенком в возрасте до полутора лет — все это учитывается не как страховой период, а страховой стаж. Работодатель в этот период не уплачивает страховые взносы за конкретное лицо. Также от размера заработной платы зависит количество [баллов] ИПК, которые будущий пенсионер формирует себе в пенсионный кошелек. Чем выше заработная плата, тем больше ИПК. Но ограничение стоит до 10 ИПК, остальное идет в общий кошелек пенсионного фонда», — объяснила Бессараб.

На сегодня получается, что чем больше человек платит, тем больше он пенсионеров содержит фактически. Это солидарная система — разрушив ее сейчас, мы разрушим фактически все. Светлана Бессараб депутат

Депутат напомнила, что в зависимости от условий труда формируется заработная плата, соответствующие отчисления и право на досрочную пенсию. При этом она согласилась, что пенсия должна зависеть от стажа.

«В 2022 году по отчету счетной палаты наш президент дал правительству поручение рассмотреть возможность увеличить стоимость ИПК для тех, кто отработал 30 и более лет. Например, в 1,2-1,5 раза, то есть просчитать эту возможность. Человек отработал 35 лет, но на невысоких должностях и имел небольшую заработную плату. Пусть ему будут эти коэффициенты умножены на какой-то коэффициент за то, что он продолжает работать», — напомнила Бессараб.

Она добавила, что поручения президента в этой части нужно рассматривать. Это необходимо, чтобы была возможность за счет государства увеличить на определенный коэффициент заработанные баллы тем, кто имеет большой стаж, но продолжает трудиться, указала депутат.

Ранее Миронов назвал позором средний размер пенсии, который, по данным Соцфонда, составляет в РФ 23 715 рублей. Он призвал индексировать ее ежеквартально.

