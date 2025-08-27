Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 27 августа 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России

Депутат Чепа: 19-й пакет санкций приведет Европу к обратному эффекту
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Европейском союзе (ЕС) считали, что трех пакетов санкций хватит для того, чтобы экономика России рухнула и она обратилась за помощью и к ЕС, и к НАТО, однако этого не произошло, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ЕС все больше осознает, что именно США должны вводить серьезные ограничения против России. По данным четырех дипломатов, новый пакет антироссийских санкций европейского объединения, как ожидается, не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей.

Депутат отметил, что каждый последующий пакет санкций ЕС включает все больше иностранных компаний, судов, юридических и физических лиц, которые взаимодействуют с Россией. По его словам, все это не приносит ожидаемого результата, поэтому европейцы угрожают, что следующий пакет санкций будет уже последним, но ничего при этом не происходит.

«Это, конечно, ущерб социальному развитию, но санкции способствуют жесткому контролю за производством, и это является определенным локомотивом развития нашей промышленности. Поэтому сегодня санкции носят не только отрицательный характер, но и положительный. Мое мнение: для развития надо решать вопрос в кредитно-финансовой сфере. Позиция нашего Центробанка, сильно мешает этому развитию. А если этот вопрос решить, то прогресс будет очевиден», — считает Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что ни 19-й, ни 20-й, ни последующий пакеты не подведут Россию к каким-то катастрофам. Вместе с тем они могут привести к обратному эффекту в самой Европе, которая в этом отношении сама себе роет яму, добавил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников и стран Евросоюза из-за закона о цифровых услугах ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о компромиссах России по Украине

    Алиев рассказал об ухудшении отношений с Россией

    Мощнейшую ракету SpaceX проверили на живучесть

    Одну страну Европы уличили в стремлении «утонуть вместе с Украиной»

    Голливудский актер открыл бизнес в России

    В Советской Гавани пожаловались на нашествие ядовитых змей

    На Западе признали исчерпание потенциала антироссийских санкций

    Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

    Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

    У российских генералов забрали кинжал члена Третьего рейха и саблю германского офицера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости