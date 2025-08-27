Россия
В Кремле анонсировали очную встречу Путина с правительством

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин очно встретится с членами правительства
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 27 августа, проведет очную встречу с членами правительства. Анонс о мероприятии сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь пояснил, что глава государства намерен обсудить текущие вопросы с кабмином. Песков отметил, что ряд членов правительства прибудет в Кремль.

До этого сообщалось, что Путин принял в Кремле губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Последний доложил главе государства о состоянии социально-экономического развития региона.

Еще раньше президент России пообщался с вице-премьером страны Дмитрием Григоренко.

