В Кремле анонсировали очную встречу Путина с правительством

Президент России Владимир Путин в среду, 27 августа, проведет очную встречу с членами правительства. Анонс о мероприятии сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь пояснил, что глава государства намерен обсудить текущие вопросы с кабмином. Песков отметил, что ряд членов правительства прибудет в Кремль.
До этого сообщалось, что Путин принял в Кремле губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Последний доложил главе государства о состоянии социально-экономического развития региона.
Еще раньше президент России пообщался с вице-премьером страны Дмитрием Григоренко.