Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 27 августа 2025Мир

В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Песков: РФ рассчитывает, что посредничество Трампа по Украине будет продолжено
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Россия рассчитывает, что посреднические инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что посредничество Трампа, по его мнению, может помочь в урегулировании конфликта. Также Песков добавил, что Россия продолжает контакты с Соединенными Штатами по уже установленным каналам.

Ранее Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа. «Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    Производство шин в России подошло к историческому минимуму

    IIHF заявила об обнаружении шести запрещенных веществ в пробе экс-игрока сборной России

    Обнаружена скрытая опасность популярных обезболивающих

    В Кремле высказались о сроках проведения нового раунда переговоров по Украине

    Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

    В Кремле рассказали о настрое на дипломатическое решение конфликта на Украине

    В Кремле разъяснили позицию Путина об атакуемых армией России целях

    В Кремле анонсировали очную встречу Путина с правительством

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости