В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Песков: РФ рассчитывает, что посредничество Трампа по Украине будет продолжено

Россия рассчитывает, что посреднические инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что посредничество Трампа, по его мнению, может помочь в урегулировании конфликта. Также Песков добавил, что Россия продолжает контакты с Соединенными Штатами по уже установленным каналам.

Ранее Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа. «Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — уточнил он.

