17:16, 27 августа 2025Экономика

В Lego назвали первое полугодие лучшим в истории

Выручка Lego в январе-июне 2025 года достигла рекордных $5,4 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Tom Little / Reuters

Выручка датского производителя игрушек Lego выросла в январе-июне на 12 процентов, оказавшись лучшей в истории основанной в 1932 году компании. Об этом говорится в опубликованном на ее сайте отчете.

За полугодие выручка Lego выросла до 34,6 миллиарда датских крон (около 5,4 миллиарда долларов), а операционная прибыль увеличилась на 10 процентов, до 9 миллиардов. Компания за отчетный период открыла 24 магазина и запустила в продажу 314 новых наборов.

По словам CEO Lego Нильса Кристинсена, результаты отражают «неизменную преданность своему делу и энтузиазм» более 31 тысячи сотрудников компании по всему миру. «Это лучшее первое полугодие в нашей истории. Это рекорд по выручке, рекорд по операционной прибыли, рекорд по чистой прибыли… Так что мы очень довольны», — сказал он CNBC.

В 2023 году Кристинсен заявил, что Lego отказалась от производства деталей своих конструкторов из переработанных пластиковых бутылок, поскольку выяснилось, что использование необходимого для вторичной переработки ПЭТ оборудования влечет еще большее количество выбросов. Год спустя тот же топ-менеджер поделился с Reuters планами заменить традиционный пластик на биопластмассу к 2032 году, постепенно снижая содержание нефтепродуктов в кубиках конструкторов.
«С учетом того, что компания является семейным предприятием и привержена принципам устойчивого развития, для нас большая честь платить за сырье дополнительно, не взимая при этом дополнительную плату с клиентов», — цитировало его агентство.

