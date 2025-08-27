В МИД анонсировали встречу Лаврова с главой МИД одной постсоветской страны

Захарова: Лавров проведет в Москве встречу с главой МИД Туркмении

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым 28 августа в Москве. Об этом официальный представитель российского ведомства Мария Захарова рассказала ТАСС.

«Лавров проведет 28 августа переговоры с министром иностранных дел Туркменистана Мередовым», — заявила дипломат.

В июне 2025 года Лавров впервые с 2022 года прилетел Ашхабад с официальным визитом.

Ранее министр иностранных дел России предложил Туркмению в качестве переговорной площадки. Лавров отметил неоднократное признание нейтралитета Туркмении на уровне Организации Объединенных наций (ООН).