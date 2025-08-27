В МИД России обвинили ВСУ в применении боеприпасов с «негуманными осколками»

Мирошник: ВСУ начали применять боеприпасы с негуманными осколками

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять боеприпасы с «негуманными осколками». Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Они применяют [боеприпасы], закладывая в их боевую часть какие-то осколки либо шрапнель, изготовленную не из металлических материалов, то есть какие-то пластиковые, либо сравнимые с этим материалы, которые имеют небольшой размер, в огромном количестве содержатся в боевой части», — сообщил дипломат.

Представитель МИД отметил, что при попадании в человека он получает «сотни таких шариков». При этом установить их наличие в теле рентгеновским излучением крайне сложно. Подобные осколки также невозможно идентифицировать с помощью магнитов.

Мирошник уточнил, что применение таких боеприпасов было зафиксировано в Лисичанске, Рубежном и Сватово.

Ранее вернувшийся из плена житель Суджи рассказал о ранивших его из автомата бойцах ВСУ. Он сообщил, что украинские военнослужащие расстреляли его автомобиль, несколько пуль попали в тело.