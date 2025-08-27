Мир
23:55, 27 августа 2025Мир

В Нидерландах призвали отправлять украинских мужчин обратно на Украину

Нидерландский политик Вилдерс призвал отправлять украинских мужчин на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: John Beckmann / IMAGO / Global Look Press

Глава крупнейшей в парламенте Нидерландов «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс призвал отправлять украинских мужчин обратно на Украину. Об этом он заявил в ходе дебатов в парламенте страны, передает РИА Новости.

По его словам, Нидерланды уже стали «огромным центром для беженцев», и властям следует прибегнуть к более жестким мерам в вопросах предоставления убежища.

«Нам нужно немедленное вступление в силу интенсивного пограничного контроля, полностью прекратить предоставление убежища, остановить воссоединение семей. Украинские мужчины должны вернуться на Украину, чтобы помочь своей стране там. Сирийцы — в Сирию», — сказал политик.

Ранее Вилдерс высказался о произошедшем в немецком Магдебурге теракте, который, по версии следствия, совершил уроженец Саудовской Аравии. «Политики снова льют крокодиловы слезы. Я говорю это уже более 20 лет: пора покончить с открытыми границами», — заявил он.

