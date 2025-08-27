В правительстве России объяснили невыгодность выхода из ВТО

Правительство России не поддержало законопроект о выходе страны из ВТО

Благодаря членству во Всемирной торговой организации (ВТО) Россия получила доступ к эффективному инструментарию для продвижения и защиты интересов отечественных компаний, а выход страны из нее был бы выгоден недружественным государствам, став ключом изоляции российской экономики. Соответствующие положения отзыва кабмина РФ на внесенный в Госдуму депутатами от фракции «Справедливая Россия — За правду» законопроект о денонсации Протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО приводит ТАСС.

Парламентарии в пояснительной записке к проекту отмечают, что с 2014 года преимущества нахождения России в ВТО начали сокращаться на фоне общего ухудшения отношений со странами Запада, которые ввели против нашей страны многочисленные санкции. Выход из ВТО, по их словам, нужен в качестве ответных мер на такое давление и с учетом необходимости проведения протекционистской политики. Целесообразнее «переходить на новые экономической интеграции в виде заключения новых международных соглашений с отдельными государствами либо с отдельным блоком» с общими целями и интересами, считают в Госдуме.

В свою очередь, в правительстве отметили, что «положительное влияние членства в ВТО на показатели российского экспорта подтверждается его стабильным ростом практически по всем несырьевым группам товаров», цели защиты от санкций могут быть достигнуты и без выхода из организации, а в случае если он все же будет осуществлен, Россия продолжит выполнять большинство своих обязательств в сфере торговли, лишившись всех прав члена организации.

Как стало известно ранее, автор проекта, глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, предложил денонсировать подписанный в декабре 2011 года протокол о присоединении к соглашению об учреждении ВТО на фоне того, что Россия, по его словам, так и не стала полноправным членом организации и от участия в ней потеряла больше, чем получила.