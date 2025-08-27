Россия
В России предложили выйти из Всемирной торговой организации

Депутаты СЗРП внесут в ГД проект о выходе РФ из Всемирной торговой организации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), документ будет внесен в Госдуму в среду, 27 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором проекта стал лидер партии Сергей Миронов. Инициатива направлена на защиту национальных интересов и реализацию самостоятельной торговой политики. Законопроект предлагает денонсировать протокол о присоединении к соглашению об учреждении ВТО, который был подписан 16 декабря 2011 года.

Как отметил Миронов, Россия так и не стала полноправным членом организации и потеряла больше, чем получила. Положительный эффект был для нефтегазовых и некоторых ориентированных на экспорт отраслей, однако большинство предприятий столкнулись с трудностями.

Депутат напомнил, что с 2014 года против России было введено около 30 тысяч санкций, на данный момент заблокирован доступ к международной финансовой системе, заморожены зарубежные активы.

«Спрашивается – зачем нам членство в такой международной торговой организации? К чему нам такие экономические "партнеры"? Из ВТО пора выходить, и это откроет большие экономические возможности для нашей страны», — заключил Миронов.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в использовании международных финансовых институтов в корыстных целях. Министр отметил, что деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации политизируется, неугодные их члены отрыто дискриминируются.

