В России еще одной категории студентов предрекли отработку

Наряду с выпускниками медвузов трехлетнюю отработку предрекли фармацевтам

В России еще одной категории студентов помимо выпускников медицинских вузов предрекли трехлетнюю отработку. Об этом стало известно «Ведомостям».

Как выяснило издание, наряду с молодыми врачами подобная мера может затронуть студентов вузов и колледжей, получивших медицинское и фармацевтическое образование за счет бюджетных средств.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали «Ведомостям», что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.

По задумке Минздрава, все бюджетные места по программам медицинского и фармацевтического образования станут целевыми — выпускников обяжут заключать соответствующие договоры.

26 августа сообщалось, что в Минздраве России призвали сделать все бюджетные места медицинского образования целевыми.

Также в ведомстве предложили обязать студентов-целевиков выплачивать компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.