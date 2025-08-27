Россия
В России назвали главное препятствие для новых переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Зеленский тормозит новые переговоры по украинскому конфликту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский тормозит проведение нового раунда переговоров по мирному урегулированию, оставляя право на обсуждение территориальных вопросов только за собой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Пока позиции нашей и украинской стороны сильно отличаются. Мы, в частности, слышим заявления Зеленского о территориях, в том числе о Крыме, что, конечно, абсурдно. И в такой обстановке очень сложно работать. Кроме того, украинский президент оставил только за собой возможность вести территориальные переговоры. Так что во многом проведение нового раунда тормозит сам Зеленский», — назвал депутат главное препятствие для переговоров.

Актуальным, по словам Чепы, остается и вопрос гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти гарантии должны учитывать и интересы России.

«Европейцы имеют свое видение. Но при этом не понимают, что гарантии безопасности для Украины, для России, для Европы в целом — они должны быть одни. Это те условия, которые должны быть выработаны», — заключил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков проведения встречи переговорных групп России и Украины по урегулированию конфликта пока нет. Он также подчеркнул, что Москва настроена на дипломатическое урегулирование конфликта

