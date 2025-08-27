Наука и техника
В России объяснили неуязвимость «убийцы авианосцев»

Эксперт Кнутов: Ракету «Циркон» прозвали убийцей авианосцев из-за неуязвимости
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» называют убийцей авианосцев, поскольку она практически неуязвима. О возможностях ракеты рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

«"Циркон" создавался для борьбы с авианосцами, как их убийца, но в последнее время ракету стали также применять и по наземным целям. На сегодняшний день благодаря тому, что "Циркон" не только имеет такую большую скорость, но и маневрирует, перехватить его практически невозможно», — объяснил эксперт.

По его словам, применение гиперзвуковых ракет с морских носителей позволяет нанести внезапный удар. Считается, что дальность полета «Циркона» составляет более 1000 километров.

Ранее в августе «Известия» писали, что в ближайшие годы в России завершат модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 1980-1990-е годы. Модернизированный ракетный крейсер «Иркутск» проекта 949АМ сможет нести ракеты «Циркон».

