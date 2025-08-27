В России оценили возможность создания демилитаризированной зоны на Украине

Создание демилитаризированной зоны на Украине является утопической идеей стран Запада. Так ее охарактеризовал кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в интервью «Известиям».
«Дискуссия о создании этой зоны упрется в неразрешимые споры о том, какие территории должны будут в нее войти», — оценил источник это предложение.
Он подчеркнул, что современные ракеты и дроны имеют возможность поражать цели в глубоком тылу, за пределами демилитаризованных зон.
Ранее сообщалось, что страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после завершения боевых действий. План предусматривает создание демилитаризованной зоны.