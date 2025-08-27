Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 27 августа 2025Бывший СССР

В России оценили возможность создания демилитаризированной зоны на Украине

Создание демилитаризированной зоны на Украине назвали утопической идеей Запада
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Создание демилитаризированной зоны на Украине является утопической идеей стран Запада. Так ее охарактеризовал кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в интервью «Известиям».

«Дискуссия о создании этой зоны упрется в неразрешимые споры о том, какие территории должны будут в нее войти», — оценил источник это предложение.

Он подчеркнул, что современные ракеты и дроны имеют возможность поражать цели в глубоком тылу, за пределами демилитаризованных зон.

Ранее сообщалось, что страны Запада наметили примерный план поддержки Украины после завершения боевых действий. План предусматривает создание демилитаризованной зоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    США призвали Европу активнее подключиться к урегулированию конфликта на Украине

    Макрона уличили в запугивании французов русскими людоедами

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    На Украине пожалели о допущенной в начале СВО ошибке

    В сети удивились внешности Сары Джессики Паркер на прогулке

    Врач предупредила об опасности фестончатого языка

    В России оценили возможность создания демилитаризированной зоны на Украине

    Опровергнуты связанные с курением мифы о раке легких

    В российском городе батут с детьми перевернулся из-за урагана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости