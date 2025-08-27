Россия
В России ответили на слова Алиева о «российском вторжении»

Член СПЧ Ахмедова отреагировала на слова Алиева об оккупации Азербайджана
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Член СПЧ Марина Ахмедова отреагировала на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об оккупации страны и вторжении СССР. Пост появился в ее Telegram-канале.

Ахмедова напомнила, что Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР вторжением и оккупацией.

«Получается, все эти годы в Баку именно его отец руководил оккупационными силами СССР, и сам Ильхам Алиев — преемник этих оккупационных сил?» — прокомментировала она.

До этого Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта. Он также назвал специальную военную операцию «российским вторжением». В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» назвал слова президента Азербайджана выпадом против России.

