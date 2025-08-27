Наука и техника
В России представили устройство для гарантированного подрыва дрона-камикадзе

«Элтех-Юг» представила инициатор для гарантированного подрыва боевой части дрона
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Инициатор для гарантированного подрыва боевой части дрона-камикадзе от столкновения с поверхностью представила компания «Элтех-Юг» на выставке «Дрон экспо-2025» в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор компании-разработчика Александр Камин отметил, что использующиеся сейчас на боеприпасах «усики» для инициации подрыва требуют прямого столкновения с поверхностью. Если аппарат отклонится от цели, боевая часть может не сработать.

«Устройство позволяет инициировать взрыв при столкновении любой части дрона [с поверхностью] — будь то боковая часть или задняя. Инициатору достаточно одного удара, чтобы инициировать подрыв с помощью электродетонатора, а установить его можно на любую часть боеприпаса — главное, чтобы была вибрация от удара», — сказал Камин.

Он также добавил, что устройство оснащено предохранителем от случайного срабатывания. Инициатор распечатали на 3D-принтере.

Ранее в августе российский боец рассказал, что военно-промышленный комплекс наладил выпуск боеприпасов, которые можно сбрасывать с квадрокоптеров. Штатные снаряды ОФСП и КЗСП можно применять с FPV-дронов.

