В России школьник уехал с незнакомцем на BlaBlaCar в другой регион и пропал

В Подмосковье школьник уехал с незнакомцем в Ростовскую область и пропал
Фото: freepik

В Подмосковье 17-летний школьник уехал с незнакомцем через сервис Blablacar в Ростовскую область и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подросток жил в Солнечногорске с родителями. В день исчезновения он забежал домой, забрал паспорт, сказал, что торопится и убежал. Затем выяснилось, что он уехал в Ростовскую область.

Водитель, подвозивший его, рассказал семье пропавшего, что высадил школьника в Аксае. На вопрос, почему он принял заказ у несовершеннолетнего, он ответил, что парень рассказал о поездке к родственникам в Ростовскую область. При этом, по словам членов семьи, близких в этом регионе у них нет.

Последней с подростком разговаривала подруга, которая рассказала, что их разговор постоянно прерывался из-за плохой связи и звонков, поступавших к нему на телефон. Затем телефон школьника стал недоступен.

Ранее стало известно, что жительница Усть-Лабинского района Краснодарского края уехала из дома на машине Mazda и исчезла. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в авто женщина была не одна.

