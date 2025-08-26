Россиянка уехала из дома на машине и исчезла

Жительница Краснодарского края уехала из дома на машине Mazda и исчезла

Жительница Усть-Лабинского района Краснодарского края уехала из дома на машине Mazda и исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, 36-летняя россиянка села за руль 21 августа и пропала. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в авто женщина была не одна.

Волонтеры обнаружили в лесу брошенную «Ниву», в салоне которой находилось пробитое колесо от Mazda.

К поискам гражданки также привлекли сотрудников полиции.

