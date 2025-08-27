Россия
В российском городе четырехлетний ребенок засунул язык в машинку для стрижки и застрял

В Перми четырехлетний ребенок засунул язык в машинку для стрижки и застрял
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Перми четырехлетний ребенок засунул язык в машинку для стрижки и застрял. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, родители мальчика не смогли ему помочь и вызвали сотрудников экстренных служб.

Прибывшие спасатели частично разобрали устройство и освободили детсадовца. После этого мальчика отвезли в больницу.

До этого стало известно, что врачи в Оренбургской области помогли спасти застрявший в кольце палец ребенка.

Выяснилось, что 12-летняя россиянка примерила украшение, но снять его не смогла. Родителям о своей проблеме она не рассказала и уснула с металлическим предметом. На следующий день она вновь попыталась освободить палец, но безуспешно

