Российские врачи помогли спасти застрявший в кольце палец 12-летней девочки

Врачи в Оренбургской области помогли спасти застрявший в кольце палец ребенка

Врачи отделения травматологии и ортопедии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Оренбургской области помогли спасти опухший палец девочки, застрявший в кольце, которое было ей не по размеру. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Уточняется, что 12-летняя россиянка примерила украшение, но снять его не смогла. Родителям о своей проблеме она не рассказала и уснула с металлическим предметом. На следующий день она вновь попыталась освободить палец, но безуспешно.

За несколько дней ношения тесного кольца его края врезались в мягкие ткани, у ребенка появилась сильная боль и развился отек, который мог привести к некрозу тканей. Когда родители девочки узнали о произошедшем, они сразу же обратись в приемное отделение ОДКБ. Врачи проделали ювелирную работу и освободили палец пострадавшей.

«Успокоив ребенка, мы подложили под кольцо защитный материал и при помощи инструментов перекусили его, освободив конечность. Палец удалось сохранить. На момент обращения состояние пальчика было плачевное, мы переживали, чтобы не успел развиться некроз», — рассказал врач травматолог-ортопед ОДКБ Рамиль Ахметов.

Ранее врачи во Владивостоке спасли подростка из Находки с непростым диагнозом. У 17-летнего россиянина была геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

