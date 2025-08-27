Magyar Nemzet: Украина получила от ЕС больше денег, чем Венгрия за 20 лет

Украина за три года получила от Европейского союза (ЕС) почти в два раза больше денег, чем Венгрия за 20 лет. На это пожаловалась венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

Утверждается, что с февраля 2022 года Киев получил из фондов ЕС 168,9 миллиарда евро, из которых почти 60 миллиардов были потрачены на вооружение. При этом Венгрия получила всего лишь 90,2 миллиарда с 2004 года. В материале подчеркивается, что Венгрия, в отличие от Украины, является полноправным членом ЕС.

«ЕС не мог бы лучше проиллюстрировать, что для него Украина на первом месте. Правда в том, что Украина является одной из самых коррумпированных стран и не соблюдает даже такие элементарные принципы, как обеспечение прав меньшинств», — указано в сообщении.

Ранее Литва предложила начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС без учета мнения Венгрии.