Литва предложила начать переговоры о вступлении Украины в ЕС без Венгрии

LRT: Литва предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС без Венгрии

Литва предлагает начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) без учета мнения Венгрии. Об этом пишет агентство LRT со ссылкой на письмо литовских дипломатов.

Согласно предложению Вильнюса, 26 из 27 стран-членов могут согласиться на начало переговоров с Украиной, тем самым проигнорировав голос Будапешта. Официальное одобрение Венгрии можно получить позже, если власти страны изменят свою позицию.

Там также указывается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически использует право вето для блокирования проукраинских инициатив.

В письме также написана четкая дата вступления Украины в ЕС — 2030 год.

Ранее издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп убедил Виктора Орбана изменить позицию Будапешта по вступлению Украины в Европейский союз. Сообщается, что это произошло после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза и НАТО в Белом доме.

