Вернувшаяся из плена мирная жительница рассказала о состоянии оставшихся на Украине курян

РИА Новости: Некоторые оставшиеся в Сумах куряне нуждаются в медицинской помощи

Некоторые из тех жителей Курской области, что на данный момент находятся на территории Украины, нуждаются в медицинской помощи. Об этом рассказала вернувшаяся из плена мирная жительница Людмила Сазонова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Раненые, руки неправильно срослись, опять по новой надо им ломать. С Казачки люди там были», — вспомнила она.

По словам россиянки, среди оставшихся в украинском городе Сумы пленных есть девушка Юлия. Ее родители попали под бетонную плиту во время взрыва, а сама она получила серьезную травму руки. Сазонова также рассказала, что не поняла принцип отбора тех, кого возвращали обратно в Россию.

В Минобороны России рассказали об обмене военнопленными по формуле «146 на 146» 24 августа. Кроме того, Украина передала восемь жителей Курской области, которых доставят домой.