14:32, 27 августа 2025

Врач опровергла популярное заблуждение о похудении

Терапевт Ладыгина: Похудеть без диет можно при профиците физической активности
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Сбросить вес без диет вполне реально, считает терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. Популярное заблуждение о похудении она опровергла в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы либо ограничиваем питание, либо увеличиваем физическую активность в течение дня. В идеале, лучше совмещать оба фактора, но это необязательное для похудения условие», — объяснила она.

Ладыгина также уточнила, что при интенсивной физической нагрузке вес человека может оставаться прежним, однако фигура изменится в лучшую сторону. Специалистка объяснила: это происходит из-за того, что количество жира в организме благодаря спорту снижается, а количество мышечной ткани увеличивается.

«Такой метод снижения веса за счет снижения исключительно жировой ткани считается самым здоровым и продуктивным. Ведь человек не находится в дефиците белка — строительного материала всего тела, сохраняет здоровье и избегает гормональных нарушений, часто возникающих при длительном дефиците калорийности», — пояснила Ладыгина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала способ похудеть в жару. Для этого следует пить достаточно воды и выбирать легкую пищу — в рацион добавлять больше свежих овощей и фруктов, нежирного белка. Заниматься спортом в жару она рекомендовала разумно, избегая тренировок на пике жары.

