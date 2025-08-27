Врач предупредила об опасности фестончатого языка

Стоматолог Морозова назвала фестончатый язык признаком системных болезней

Стоматолог Татьяна Морозова назвала фестончатый (зубчатый) язык, который характеризуется округло-зубчатыми очертаниями краев, возможным признаком серьезных системных заболеваний. Об опасности она предупредила россиян в беседе с «Известиями».

Врач отметила, что в данном случае часто наблюдаются увеличение или отек языка. Главной причиной изменения формы языка становится постоянное давление на его ткани, например, бруксизм (скрежет зубов), привычка прижимать язык к зубам или патологии височно-нижнечелюстного сустава.

По словам медика, наиболее тревожные причины — это системные заболевания: акромегалия, амилоидоз, гипотиреоз, наследственные патологии (например, болезнь Дауна) и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Собеседница издания обратила внимание, что пациенты с фестончатым языком жалуются на дискомфорт, ощущение жжения, неудобство при глотании, пережевывании пищи. Если патологию не лечить своевременно, она может привести к образованию трофических язв и воспалению языка (глосситу), подчеркнула Морозова.

