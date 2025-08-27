Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:32, 27 августа 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности фестончатого языка

Стоматолог Морозова назвала фестончатый язык признаком системных болезней
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Татьяна Морозова назвала фестончатый (зубчатый) язык, который характеризуется округло-зубчатыми очертаниями краев, возможным признаком серьезных системных заболеваний. Об опасности она предупредила россиян в беседе с «Известиями».

Врач отметила, что в данном случае часто наблюдаются увеличение или отек языка. Главной причиной изменения формы языка становится постоянное давление на его ткани, например, бруксизм (скрежет зубов), привычка прижимать язык к зубам или патологии височно-нижнечелюстного сустава.

По словам медика, наиболее тревожные причины — это системные заболевания: акромегалия, амилоидоз, гипотиреоз, наследственные патологии (например, болезнь Дауна) и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Собеседница издания обратила внимание, что пациенты с фестончатым языком жалуются на дискомфорт, ощущение жжения, неудобство при глотании, пережевывании пищи. Если патологию не лечить своевременно, она может привести к образованию трофических язв и воспалению языка (глосситу), подчеркнула Морозова.

Ранее стоматолог Аллан Чжан рассказал, что по цвету зубов можно определить наличие некоторых болезней и нарушений в организме. Он предупредил, что желтые пятна на зубах могут указывать на заболевания печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    США призвали Европу активнее подключиться к урегулированию конфликта на Украине

    Макрона уличили в запугивании французов русскими людоедами

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    На Украине пожалели о допущенной в начале СВО ошибке

    В сети удивились внешности Сары Джессики Паркер на прогулке

    Врач предупредила об опасности фестончатого языка

    В России оценили возможность создания демилитаризированной зоны на Украине

    Опровергнуты связанные с курением мифы о раке легких

    В российском городе батут с детьми перевернулся из-за урагана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости