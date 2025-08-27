Врачи вынесли вердикт о нахождении Битцевского маньяка в «Полярной сове»

Врачи сообщили, что у Пичушкина нет препятствий для содержания в «Полярной сове»

Медико-санитарная часть колонии «Полярная сова» не выявила медицинских препятствий для дальнейшего содержания

пожизненно осужденного Битцевского маньяка Александра Пичушкина в данном учреждении. Об этом пишет РИА Новости.

В справке сказано, что состояние его здоровья не является противопоказанием для отбывания наказания в условиях колонии «Полярная сова», которая находится в поселке Харп за Полярным кругом.

Ранее Пичушкин подал иск к ФСИН России, в котором требовал перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве. В обоснование своих требований он ссылался на заболевание системы кровообращения второй степени, которое, по его словам, обострилось из-за суровых климатических условий Ямало-Ненецкого автономного округа. Также осужденный требовал взыскать с ведомства 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

На счету маньяка 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их Битцевский маньяк совершил в московском районе Северное Бутово.

