Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:46, 27 августа 2025Силовые структуры

Врачи вынесли вердикт о нахождении Битцевского маньяка в «Полярной сове»

Врачи сообщили, что у Пичушкина нет препятствий для содержания в «Полярной сове»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

Медико-санитарная часть колонии «Полярная сова» не выявила медицинских препятствий для дальнейшего содержания
пожизненно осужденного Битцевского маньяка Александра Пичушкина в данном учреждении. Об этом пишет РИА Новости.

В справке сказано, что состояние его здоровья не является противопоказанием для отбывания наказания в условиях колонии «Полярная сова», которая находится в поселке Харп за Полярным кругом.

Ранее Пичушкин подал иск к ФСИН России, в котором требовал перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве. В обоснование своих требований он ссылался на заболевание системы кровообращения второй степени, которое, по его словам, обострилось из-за суровых климатических условий Ямало-Ненецкого автономного округа. Также осужденный требовал взыскать с ведомства 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

На счету маньяка 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их Битцевский маньяк совершил в московском районе Северное Бутово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

    В российском регионе из-за подтоплений опрокинулся автобус с пассажирами

    Россиянина в бочке из-под топлива унесло в море

    Американская теннисистка объяснила решение завести аккаунт на OnlyFans

    Трамп назвал возможной экономическую войну с Россией

    В России участника СВО похоронили почти через два года после смерти

    Передачу государству производителя «Яшкино» и «Кириешек» назвали неизбежной

    Бывшего российского депутата-иноагента заочно арестовали

    Порнозвезду Бонни Блю обвинили во лжи о сексе с тысячей мужчин за 12 часов

    Депортированный из Монголии физик-ядерщик признался в нарушении закона по незнанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости