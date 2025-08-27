Захарова оценила признания экс-главы USAID фразой «не знаю, что страшнее»

Захарова назвала страшными слова экс-главы USAID о деятельности США в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшными слова экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о деятельности организации в Молдавии. Свое заявление она опубликовала в Telegram-канале.

«Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что не знает, «что страшнее: слушать это или смотреть».

Ранее Пауэр в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявила о деятельности USAID в Молдавии под предлогом поддержки «демократии» и противодействия «российскому влиянию». На вопрос о том, инвестировали ли США средства в противодействие России в Молдавии, Пауэр дала утвердительный ответ, уточнив, что объемы финансирования исчислялись десятками миллионов долларов.