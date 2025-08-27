Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 27 августа 2025Мир

Захарова оценила признания экс-главы USAID фразой «не знаю, что страшнее»

Захарова назвала страшными слова экс-главы USAID о деятельности США в Молдавии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшными слова экс-главы Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о деятельности организации в Молдавии. Свое заявление она опубликовала в Telegram-канале.

«Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы. Переживает, взойдут ли посаженные ею цветы зла», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что не знает, «что страшнее: слушать это или смотреть».

Ранее Пауэр в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявила о деятельности USAID в Молдавии под предлогом поддержки «демократии» и противодействия «российскому влиянию». На вопрос о том, инвестировали ли США средства в противодействие России в Молдавии, Пауэр дала утвердительный ответ, уточнив, что объемы финансирования исчислялись десятками миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Пожелавшая заработать на смерти бойца СВО российская школьница объяснилась

    В Пентагоне заявили о желании Трампа заключить новое соглашение вместо ДСНВ

    Стюардесса оскорбила отца двоих детей и дала ему пощечину из-за футболки его жены

    Против Совета ЕС подали иск за клевету на Усманова

    В американской католической школе произошла стрельба

    Российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи

    Названы особенности пугающего США «Цзюйлана»

    Первого «русского мэра» сняли с должности в Колумбии

    На Украине «человек Зеленского» подрался с чиновницей за трибуну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости