12:15, 27 августа 2025Экономика

Россия пригрозила Норвегии торговым конфликтом из-за рыбы

Глава Росрыболовства Шестаков пригрозил запретом на промысел рыболовам Норвегии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: NTB SCANPIX / Reuters

Норвегия должна отменить запрет на рыбный промысел в своей исключительной экономической зоне, введенный в июле для двух российских компаний. Об этом на внеочередной сессии российско-норвежской комиссии по рыболовству заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, в противном случае российская сторона примет ответные меры, в том числе закроет доступ в свою исключительную экономическую зону для всех норвежских рыбопромысловых судов.

Также чиновник пригрозил отказаться от исполнения обговоренных квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей. Он обвинил Осло в попытках разрушения эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась многими десятилетиями.

В Росрыболовстве напомнили, что стороны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства даже в период Холодной войны, речь идет как доступе судов в районы промысла, так и обмене научными данными.

В конце июля Шестаков отмечал, что Россия и Норвегия совместно управляют запасами трески, пикши, а также других видов рыб в указанных морях с 1976 года. Это связано с особенностями жизненного цикла трески, которая нерестится в норвежской зоне, а нагуливается в российской. Таким образом, без взаимодействия стороны не смогут понять объемы вылова. Если Россия и Норвегия перестанут сотрудничать, последствия для запасов этих видов рыб в регионе могут быть самыми печальными.

