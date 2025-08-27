Заслуженного врача России арестовали

В Челябинске суд отправил под домашний арест заслуженного врача РФ Мыльникова

В Челябинске суд отправил под домашний арест руководителя единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница №3» за коррупцию на 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Речь идет о заслуженном враче России Владимире Мыльникове, уточняет URA.RU.

По данным ведомства, с января по март 2024 года врач заключил контракт с компанией на дистанционную расшифровку медицинских исследований. При этом подобные услуги оказывались и в консультативно-диагностическом центре. Ущерб составил 11 миллионов рублей.

Против Мельникова возбуждено дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

