Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 27 августа 2025Силовые структуры

Заслуженного врача России арестовали

В Челябинске суд отправил под домашний арест заслуженного врача РФ Мыльникова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинске суд отправил под домашний арест руководителя единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница №3» за коррупцию на 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Речь идет о заслуженном враче России Владимире Мыльникове, уточняет URA.RU.

По данным ведомства, с января по март 2024 года врач заключил контракт с компанией на дистанционную расшифровку медицинских исследований. При этом подобные услуги оказывались и в консультативно-диагностическом центре. Ущерб составил 11 миллионов рублей.

Против Мельникова возбуждено дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее бывший замминистра обороны России генерал армии Павел Попов отверг причастность к совершению преступлений коррупционной направленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп убедил Орбана пойти на уступки по Украине

    Россиянин готовил атаку на военный аэродром

    Напавшего с зажигательной смесью на московских полицейских задержали

    Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен Мао Цзэдуна чистки элит

    Россиян предупредили о наказании за самозахват парковки

    Момент землетрясения в Дагестане попал на видео

    Россиянка залезла в чужой «Гелендваген», разбила лобовое стекло и попала на видео

    Заслуженного врача России арестовали

    Российские войска атаковали энергообъект под Полтавой

    Появились подробности о дрейфующем в море почти неделю россиянине в бочке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости