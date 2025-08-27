Зеленский назначил Стефанишину послом в США

Зеленский объявил о назначении Стефанишиной послом в США

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении экс-вице-премьера страны Ольги Стефанишиной послом в США. Он подписал соответствующий указ, о чем объявил в Telegram-канале.

«Сегодня я подписал указ о назначении посла. Определил ключевые задачи (...) — реализовать полностью все договоренности с Вашингтона — договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочная гарантия безопасности Украине», — заявил Зеленский.

На эту должность ранее планировали назначить экс-министра обороны страны Рустема Умерова. Однако ему отказали из-за наличия у него гражданства США.

До этого Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.