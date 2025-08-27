Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:01, 27 августа 2025Бывший СССР

Зеленский назначил Стефанишину послом в США

Зеленский объявил о назначении Стефанишиной послом в США
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении экс-вице-премьера страны Ольги Стефанишиной послом в США. Он подписал соответствующий указ, о чем объявил в Telegram-канале.

«Сегодня я подписал указ о назначении посла. Определил ключевые задачи (...) — реализовать полностью все договоренности с Вашингтона — договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочная гарантия безопасности Украине», — заявил Зеленский.

На эту должность ранее планировали назначить экс-министра обороны страны Рустема Умерова. Однако ему отказали из-за наличия у него гражданства США.

До этого Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом

    Мужчина загорелся в аэропорту Казахстана и попал на видео

    Пентагон оценил влияние СВО на ядерный арсенал России

    Невролог назвал три упражнения для улучшения памяти

    46-летняя Ани Лорак вышла на публику в прозрачных штанах

    Получивший российский паспорт футболист раскритиковал другого за слова о России

    Россиянин попал под уголовное преследование из-за воспитания сестры

    Темпы роста российской экономики резко упали

    Раскрыт фактор ускорения развития аритмии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости