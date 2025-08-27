Жена телеведущего Диброва похвасталась фигурой в откровенном топе

Жена телеведущего Диброва Полина похвасталась фигурой в откровенном топе

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица снялась крупным планом в голубом топе с глубоким декольте, который подчеркивал ее грудь. Помимо этого, звезда надела зеленые обтягивающие шорты и кроссовки. Она также продемонстрировала подтянутый пресс.

Ее образ украсили цепочки с подвесками и солнцезащитные очки. «День начинается в зале», — подписала она.

Ранее в августе Полина Диброва показала фото в серебристом мини-платье с глубоким декольте.