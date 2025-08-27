Женщина откусила пенис знакомому

Женщина была арестована в Йоханнесбурге, ЮАР, после того, как откусила часть пениса своему знакомому. Об этом сообщает IOL.

Инцидент произошел в баре в районе Соуэто. 38-летний мужчина предложил 39-летней женщине поехать к нему и заняться сексом, на что она согласилась. Прибыв к нему домой, женщина попросила его расстегнуть брюки для предварительных ласк, но вместо этого откусила фрагмент гениталий. Пострадавший смог оттолкнуть нападавшую и был госпитализирован с опасными для жизни травмами.

Медицинское заключение подтвердило, что потеря крови или болевой шок могли оказаться смертельными для мужчины. Женщина была арестована прямо в полицейском участке, куда пришла вслед за жертвой, узнав о его намерении подать заявление. Ей предъявлено обвинение в покушении на жизнь мужчины, в ближайшее время состоится суд.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина откусила часть пениса мужу. Это произошло во время похода в театр, где мужчина застал жену с любовником.