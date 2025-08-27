Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 27 августа 2025Из жизни

Женщина откусила пенис знакомому

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Женщина была арестована в Йоханнесбурге, ЮАР, после того, как откусила часть пениса своему знакомому. Об этом сообщает IOL.

Инцидент произошел в баре в районе Соуэто. 38-летний мужчина предложил 39-летней женщине поехать к нему и заняться сексом, на что она согласилась. Прибыв к нему домой, женщина попросила его расстегнуть брюки для предварительных ласк, но вместо этого откусила фрагмент гениталий. Пострадавший смог оттолкнуть нападавшую и был госпитализирован с опасными для жизни травмами.

Медицинское заключение подтвердило, что потеря крови или болевой шок могли оказаться смертельными для мужчины. Женщина была арестована прямо в полицейском участке, куда пришла вслед за жертвой, узнав о его намерении подать заявление. Ей предъявлено обвинение в покушении на жизнь мужчины, в ближайшее время состоится суд.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Ранее сообщалось, что в Индии женщина откусила часть пениса мужу. Это произошло во время похода в театр, где мужчина застал жену с любовником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Уиткофф рассказал о желании Трампа сделать все возможное для завершения конфликта

    Вьетнам представил новую САУ с советской пушкой на шасси КамАЗ

    Женщина откусила пенис знакомому

    Потерявший после развода чувствительность в пенисе мужчина получил совет

    В США призвали не ограничивать обсуждение конфликта на Украине территориальными вопросами

    Путин встретился с губернатором Херсонской области

    В России высказались о невозможности вступления Украины в ЕС из-за Волынской резни

    Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского

    Спецпосланник Трампа отказался назвать ослабевающей российскую экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости