Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 27 августа 2025Экономика

Жителям Московского региона рассказали о настоящем подарке перед 1 сентября

Синоптик Позднякова назвала погоду в Москве перед 1 сентября настоящим подарком
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI назвала погоду перед 1 сентября в Москве и области «настоящим подарком».

Согласно прогнозу, в среду, 27 августа, в Московском регионе будет 15-17 градусов, в четверг — 17-19 градусов, в пятницу — 20-22 градуса тепла. 28 и 29 августа ожидаются кратковременные дожди, но только днем.

По словам синоптика, погода в столице России и Подмосковье постепенно будет улучшаться и в сторону прекращения осадков или уменьшения их количества, и в сторону повышения температуры — как ночью, так и днем.

Последние дни лета будут настоящим подарком

Татьяна Поздняковасиноптик

Она отметила, что в субботу, 30 августа, местами пройдет кратковременный дождь, но температура воздуха будет высокой. Ночью ожидается 10-15 градусов выше нуля, днем — 22-27 градусов. В воскресенье, 31 августа, прогнозируется 22-27 градусов днем и 12-17 градусов — ночью. Осадков не предвидится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве и соседних областях в первой половине недели будет прохладной. При этом на выходных ожидается повышение температуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Волочкова призналась в обиде на мать

    В России назвали главное препятствие для новых переговоров с Украиной

    В Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости