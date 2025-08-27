Жителям Московского региона рассказали о настоящем подарке перед 1 сентября

Синоптик Позднякова назвала погоду в Москве перед 1 сентября настоящим подарком

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI назвала погоду перед 1 сентября в Москве и области «настоящим подарком».

Согласно прогнозу, в среду, 27 августа, в Московском регионе будет 15-17 градусов, в четверг — 17-19 градусов, в пятницу — 20-22 градуса тепла. 28 и 29 августа ожидаются кратковременные дожди, но только днем.

По словам синоптика, погода в столице России и Подмосковье постепенно будет улучшаться и в сторону прекращения осадков или уменьшения их количества, и в сторону повышения температуры — как ночью, так и днем.

Она отметила, что в субботу, 30 августа, местами пройдет кратковременный дождь, но температура воздуха будет высокой. Ночью ожидается 10-15 градусов выше нуля, днем — 22-27 градусов. В воскресенье, 31 августа, прогнозируется 22-27 градусов днем и 12-17 градусов — ночью. Осадков не предвидится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в Москве и соседних областях в первой половине недели будет прохладной. При этом на выходных ожидается повышение температуры.