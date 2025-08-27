Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:57, 27 августа 2025Интернет и СМИ

Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

«ВКонтакте»: «Брат» и «Брат 2» оказались самыми любимыми фильмами у зумеров РФ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Брат 2»

Фильмы «Брат» и «Брат 2» оказались самыми любимыми лентами среди россиян в возрасте от 18 до 28 лет. Исследование о любимых отечественных кинокартинах зумеров провела соцсеть «ВКонтакте».

Также в числе высоко оцененных российских фильмов оказались комедия «Холоп», новогодняя франшиза «Богатырь» и семейный фильм «Чебурашка». Исследование показало, что зумеры отдают предпочтение жанровому кино, в меньшей степени интересуясь авторским и инди-кино.

Среди любимых российских актеров названы Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Александр Петров и Юра Борисов; режиссеров — Федор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков.

Любимые советские фильмы опрошенной молодежи — «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Любимыми советскими актерами называют Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова и Георгия Вицина, а режиссерами — Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Андрея Тарковского.

Почти половина опрошенных ответила, что смотрит современное российское кино, потому что оно качественное в производстве и сюжетно, интересное и близкое им по духу. А в советских фильмах зумеры находят глубокие сюжеты и темы, добрый юмор, уютную атмосферу и качественную игру актеров. Исследование отметило, что молодежи свойственен тренд на ностальгию — они скучают по временам, которые застали, будучи детьми, или о которых знают по рассказам родителей.

В исследовании приняли участие 1 тысяча пользователей «ВКонтакте» со всей России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    Путин наградил курских медиков

    В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов

    Вернувшаяся из плена мирная жительница рассказала о состоянии оставшихся на Украине курян

    В руководстве Польши разгорелся конфликт из-за Украины

    В России ответили на слова Алиева об ухудшении отношений Москвы и Баку

    Оставшийся без лица россиянин помолодел после пластики в больнице

    Разъяренный россиянин распугал детей ножницами

    Молодой россиянин услышал запрещенное в разговоре друзей и напал на них с ножом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости