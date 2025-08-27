Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

«ВКонтакте»: «Брат» и «Брат 2» оказались самыми любимыми фильмами у зумеров РФ

Фильмы «Брат» и «Брат 2» оказались самыми любимыми лентами среди россиян в возрасте от 18 до 28 лет. Исследование о любимых отечественных кинокартинах зумеров провела соцсеть «ВКонтакте».

Также в числе высоко оцененных российских фильмов оказались комедия «Холоп», новогодняя франшиза «Богатырь» и семейный фильм «Чебурашка». Исследование показало, что зумеры отдают предпочтение жанровому кино, в меньшей степени интересуясь авторским и инди-кино.

Среди любимых российских актеров названы Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Александр Петров и Юра Борисов; режиссеров — Федор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков.

Любимые советские фильмы опрошенной молодежи — «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Любимыми советскими актерами называют Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова и Георгия Вицина, а режиссерами — Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Андрея Тарковского.

Почти половина опрошенных ответила, что смотрит современное российское кино, потому что оно качественное в производстве и сюжетно, интересное и близкое им по духу. А в советских фильмах зумеры находят глубокие сюжеты и темы, добрый юмор, уютную атмосферу и качественную игру актеров. Исследование отметило, что молодежи свойственен тренд на ностальгию — они скучают по временам, которые застали, будучи детьми, или о которых знают по рассказам родителей.

В исследовании приняли участие 1 тысяча пользователей «ВКонтакте» со всей России.