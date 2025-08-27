Культура
05:25, 27 августа 2025Культура

Звезду сериала «Кадетство» поймали на неуплате алиментов

Звезда сериала «Кадетство» Емельянов задолжал по алиментам 502 тысячи рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Екатерина Директоренко и Кирилл Емельянов

Екатерина Директоренко и Кирилл Емельянов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов числится в реестре неплательщиков алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Емельянов задолжал по алиментам 502 573 рубля. В 2020 году в его отношении возбудили исполнительное производство.

В судебных документах уточняется, что бывшая супруга актера Екатерина Директоренко обратилась в суд в ноябре 2019 года с заявлением о взыскании с Емельянова алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В июне 2020 года иск частично удовлетворили.

При этом в августе вышестоящая инстанция оставила решение без изменений. В 2022 году сформировали исполнительный документ. Согласно данным из открытых источников, у пары двое детей.

В июле должников по алиментам предупредили об одном серьезном последствии. По словам российского адвоката Татьяны Кузьминовой, в этом случае приставы могут запретить водить автомобиль.

