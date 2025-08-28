Ценности
12:48, 28 августа 2025Ценности

55-летняя Кейт Бланшетт в платье с декольте до пупка посетила Венецианский кинофестиваль

Актриса Кейт Бланшетт в откровенном платье посетила Венецианский кинофестиваль
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Австралийская актриса Кейт Бланшетт в откровенном образе посетила Венецианский кинофестиваль. Снимки публикует Page Six.

55-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в черном платье Armani Prive. Вечерний наряд украшал вырез до пупка и отделка в виде камней в зоне декольте. Завершали образ бриллиантовые серьги.

Визажисты нанесли телезвезде макияж в нюдовых оттенках, а волосы она предпочла уложить небрежными волнами.

В июле стало известно, что документальный фильм Александра Сокурова покажут во внеконкурсной программе фестиваля в Венеции. Об этом объявил художественный руководитель смотра Альберто Барбера. Картина «Записная книжка режиссера» длится пять часов и является авторской ретроспективой событий, которые сам постановщик переживал в период с 1961 по 1995 год.

    Все новости