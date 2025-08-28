Бывший СССР
10:18, 28 августа 2025Бывший СССР

Арестович предрек остаток «приличной части» от Украины после СВО

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

От Украины после конфликта останется приличная часть после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Мир однажды наступит. Никто не знает - сколько к тому времени останется от Украины, но какая-то приличная часть таки будет», — рассказал экс-чиновник.

Он также отметил, что несколько миллионов украинцев заслонили конфликтом нормальную жизнь. По словам Арестовича, такие жители оправдывают все проблемы российскими ракетами.

Ранее Алексей Арестович заявил, что страна сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией.

    Все новости