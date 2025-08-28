Арестович: От Украины после конфликта останется приличная часть

От Украины после конфликта останется приличная часть после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Мир однажды наступит. Никто не знает - сколько к тому времени останется от Украины, но какая-то приличная часть таки будет», — рассказал экс-чиновник.

Он также отметил, что несколько миллионов украинцев заслонили конфликтом нормальную жизнь. По словам Арестовича, такие жители оправдывают все проблемы российскими ракетами.

Ранее Алексей Арестович заявил, что страна сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией.

