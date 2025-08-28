Россия
Белоусов поручил создать базу данных поражений ВСУ российскими беспилотниками

Анна Щербакова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил создать в войсках базу данных поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Министру рассказали, что апробацию прошел аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять обобщение и анализ поступающих данных о применении беспилотных летательных аппаратов различного типа непосредственно от операторов.

Белоусов счел это полезным и отметил, что при использовании программы информация пополняется в том числе и для искусственного интеллекта.

В четверг, 28 августа, глава Минобороны проинспектировал группировку войск «Центр».

Командный состав и офицеры штаба отчитались перед Белоусовым по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности.

