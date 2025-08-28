Мир
15:14, 28 августа 2025Мир

Большинство британцев признали плачевное состояние своей родины

YouGov: 80 процентов британцев считают, что их родина в плачевном состоянии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Более 80 процентов британцев считают, что их родина пребывает в плачевном состоянии. Об этом сообщается в исследовании социологической компании YouGov.

«6 процентов считают, что страна находится в "очень плохом" состоянии. Лишь 14 процентов считают, что состояние Великобритании хорошее, и лишь 1 процент оценивает его как "очень хорошее"», — говорится в итоговом отчете исследования.

При этом больше двух третей респондентов считают, что ситуация в Соединенном Королевстве значительно ухудшилась за последние десять лет, а 60 процентов участников опроса и вовсе заявили, что ждут ухудшения положения страны в ближайший год.

Ранее британская газета The Telegraph написала, что Великобритания находится на пороге революции.

