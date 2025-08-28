Делавший россиян инвалидами получил срок

Глава бюро МСЭ в Самаре получил 4 года за взятки от 8 пациентов за инвалидность

В Самаре суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего главу бюро № 4 медико-социальной экспертизы (МСЭ) за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Осужденный лишен права заниматься врачебной деятельностью сроком на четыре года.

Следствие и суд установили, что с 2017 по 2022 год медик получил от восьмерых пациентов взятки на суммы от 35 тысяч до 500 тысяч рублей за фиктивное установление инвалидности. Для этого в документацию были внесены ложные сведения.

