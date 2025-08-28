Путешествия
11:49, 28 августа 2025Путешествия

Депутат предложил брать с туристов из Москвы больше денег за проживание в отпуске

Депутат Малинкович предложил брать с москвичей больше денег за отпуск на Алтае
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В российском регионе предложили найти альтернативу гостиницам и брать с туристов из Москвы больше денег за проживание во время отпуска. Слова депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, главы фракции «Коммунисты России» Сергея Малинковича передает «Банкфакс».

Малинкович объяснил, что следует обратить внимание на положительный советский опыт и создать дома колхозников, поскольку отели в Алтайском крае сейчас очень дорогие.

«Сельские труженики, перемещающиеся по краю по своим рабочим делам, будут рады, если смогут поселиться хорошо и недорого <...> А вот москвичи-туристы пусть платят поболе», — заметил он.

Ранее российский путешественник побывал на Алтае и пожаловался на плохой сервис и жадность местных жителей. По словам автора, туристу на Алтае не стоит ждать высокого уровня комфорта и хорошего обслуживания.

