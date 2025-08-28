Ценности
13:48, 28 августа 2025

Диетолог назвал особенности питания для тела как у теннисиста

Диетолог Бапти: Для тела как у теннисиста необходим высококачественный белок
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Unsplash

Спортивный диетолог Скотт Бапти назвал особенности питания для тела как у теннисистов. Его комментарий публикует Daily Mail.

По словам эксперта, для достижения указанной формы тела необходим особый рацион питания. Так, потребуется употреблять высококачественный белок для мышц, например яйца, рыбу и нежирное мясо. Кроме того, понадобятся медленно усваиваемые углеводы, такие как овес или коричневый рис, для получения энергии и овощи для получения витаминов и минералов.

«Все дело в постоянном снабжении организма высококачественными продуктами: белком для мышц, углеводами для энергии, жирами для гормонального здоровья и замедления пищеварения, а также клетчаткой для здоровья кишечника», — отметил собеседник издания.

При этом одним из главных условий специалист назвал сбалансированность питания. Так, после приема пищи важно чувствовать заряд энергии, а не перегруженность. Кроме того, Бапти напомнил о важности пить воду с электролитами.

«Выработайте привычки, которых сможете придерживаться. Белок с каждым приемом пищи. Ешьте, когда голодны, а не когда скучаете. Не относитесь к еде так, будто она вам должна. Это улица с двусторонним движением: правильно питайтесь, и ваше тело отплатит вам тем же», — указал он.

Ранее российский мастер-тренер XFIT Анастасия Юркова назвала способы избавиться от выпирающего живота после отпуска.

